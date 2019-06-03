Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик

В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По данным канала, 31 мая пьяные сотрудники патрульной полиции в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области решили пострелять по металлическим банкам. Одна из пуль попала в пятилетнего ребенка, который играл на детской площадке неподалеку от своего дома.

Ребенка с тяжелейшим ранением головы доставили в киевский нейрохирургический центр. Пуля повредила кости черепа и задела мозг. Врачи не решались ее извлекать, чтобы избежать еще большего травмирования головы. Мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 3 июня он умер, не приходя в сознание.

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении сотрудников патрульной полиции.

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