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Женщина неделю проходила с ножом в спине и выжила

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В столице Эфиопии, Аддис-Абеба, женщина прожила неделю с лезвием в спине. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

25-летняя Куме Байиса (Kume Bayisa) находилась дома с четырехмесячным сыном, когда вернулся ее пьяный муж. Женщина упрекнула его за пристрастие к выпивке, после чего он схватил нож и ударил ей по спине со всей силы. Ее срочно доставили в ближайшую больницу, где она провела неделю. После того, как ее состояние ухудшилось, Байису перевели в другое медицинское учреждение.

Рентгеновский снимок показал, что в груди женщины находится кусок ножа. Острый предмет разорвал ее печень, главную сердечную артерию и одно из легких, прежде чем застрять рядом с поджелудочной железой. Лечащему доктору Луису Арразоле (Luis Arrazola) потребовалось около недели, чтобы объездить три больницы и собрать все необходимые инструменты и команду. По словам Байисы, в первой клинике не было рентгена, поэтому она и понятия не имела, что внутри нее находится клинок.

Сам Арразола описывает случай пациентки как уникальный, учитывая то, что женщина провела с инородным телом внутри большое количество времени, а его извлечение могло привести к летальному исходу. Хирургам потребовалось семь часов, чтобы успешно провести операцию.

Сейчас женщина находится в стабильном состоянии. Ее муж арестован.

Ранее сообщалось, что в индийском округе Манди врачи извлекли из кишечника пациента набор кухонных принадлежностей. Они были шокированы тем, что пациент остался жив после проглатывания ножа.

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