Врачи обнаружили в кишечнике мужчины семь ложек, нож и две зубные щетки

В индийском округе Манди врачи извлекли из кишечника пациента набор кухонных принадлежностей. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Пожелавший остаться неизвестным мужчина пожаловался на сильную боль в животе и был доставлен в Государственный медицинский колледж имени Лала Бахадура Шастри. Медики сделали рентген и обнаружили в его кишечнике множество инородных тел. Пациента срочно направили на операцию.

Во время процедуры специалисты удалили семь маленьких стальных ложек, две зубные щетки, две маленькие отвертки, маленький нож и стержень. Они были шокированы тем, что пациент остался жив после проглатывания ножа.

Медики также выдвинули предположение, что мужчина страдает от болезни Пика — расстройства пищевого поведения, при котором человек ест вещи, не предназначенные для употребления в пищу.

В настоящий момент пациент находится в критическом состоянии в отделе интенсивной терапии. Врачи надеются, что в скором времени он пойдет на поправку.

Ранее в мае сообщалось, что в Индии врачи извлекли из органов пищеварения местного жителя более сотни гвоздей. Пациент находится в стабильном состоянии, его здоровью ничто не угрожает. По словам врача, проводившего операцию, мужчине повезло, что металлические гвозди не прокололи его органы, так как это могло привести к смерти.

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