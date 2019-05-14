Женщина поссорилась с родственниками и со зла проглотила ожерелье

В китайском городе Биньчжоу, провинция Шаньдун, женщина проглотила золотую цепочку длиной 40 сантиметров. Об этом сообщает издание The Mirror.

Родственники утверждают, что в пылу ссоры 52-летняя Цюй Сюин от злости сорвала с шеи собственное ожерелье и демонстративно съела его у них на глазах. Женщину срочно доставили в больницу. Рентген подтвердил, что украшение находится у нее в желудке.

Врач рекомендовал операцию. По его мнению, чем дольше ожерелье остается в организме, тем выше риск перфорации пищеварительного тракта. Застежка в виде крючка, которой заканчивалась цепочка, только усугубляла ситуацию.

Женщину успешно прооперировали и извлекли украшение. Врач отметил, что ни оболочка желудка, ни кишечник и пищевод не были повреждены.

В 2015 году издание Shanghaiist писало о китаянке, проглотившей 15-сантиметровую ложку во время приема пищи. Врачи, оперировавшие 27-летнюю женщину, усомнились, что подобный инцидент мог произойти случайно.

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