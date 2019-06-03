Российский полицейский расстрелял пытавшихся отбить у него девушку рыбаков

МВД по Республике Татарстан проводит служебную проверку в отношении оперуполномоченного, который из личного травматического оружия ранил троих мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщила Ирина Нижельская, официальный представитель ведомства.

По ее словам, 2 июня из села Атабаево, расположенном в 67 километрах от Казани, в районную больницу с ранениями из травматического оружия был госпитализирован житель Казани 1992 года рождения. При выяснении обстоятельств произошедшего было установлено, что ранения ему причинил оперуполномоченный отдела полиции «Столбище» Лаишевского района, который в момент инцидента находился не при исполнении служебных обязанностей.

«По предварительным данным, группа неизвестных молодых людей вступила с офицером в конфликт, бросала камни в него и в его автомобиль, при этом причинив ушибы полицейскому. Желая прекратить конфликт, оперативник был вынужден применить личное травматическое оружие. Достоверно установлено, что в момент произошедшего полицейский был трезв, а о произошедшем немедленно доложил руководству», — сообщила Нижельская.

Она уточнила, что по итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, а в случае установления вины офицера, его накажут в установленном порядке.

Молодой оперативник со своей девушкой приехал отдыхать на берег реки Камы, рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах республики. Там они поставили палатки и развели костер. Около двух часов ночи на огонь вышли трое пьяных молодых людей, рыбачивших неподалеку. Они в грубой форме потребовали от полицейского поделиться его девушкой. Получив отказ, пьяные рыбаки стали забрасывать камнями оперативника, а потом набросились на него с палками. Полицейский, защищаясь, начал отстреливаться, а затем вместе со своей знакомой уехал с места происшествия.

«Ранения получили трое молодых людей, но двое отделались синяками, а у третьего резиновая пуля застряла в мягких тканях ноги, и он был доставлен в больницу. При поступлении врачи зафиксировали у него сильную степень опьянения. Сейчас его жизни ничего не угрожает. В крови же офицера алкоголь не обнаружен», — уточнил наш собеседник.

Между тем в паблике ассоциации защиты незаконно осужденных в Татарстане сообщается, что полицейский в момент инцидента был пьян.

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