Полицейские выстрелили в подозреваемого 76 раз

Youtube / PoliceActivity

Полицейские города Анахайм в американском штате Калифорния преследовали подозреваемого и выстрелили в него 76 раз, за что один из них был уволен, а второй подвергся дисциплинарному взысканию. Видео с нательной камеры одного из них опубликовал Youtube-канал PoliceActivity.

Инцидент, кадры которого были обнародованы 8 мая, произошел в июле 2018 года. Офицеры Педерсен и Стэймейтс приехали после сообщения о вооруженном мужчине в состоянии наркотического опьянения. Подозреваемый, 50-летний Элиут Пеналоза Нава, при виде полицейских завел машину и попытался уехать. Началась погоня.

В ходе преследования он направил на полицейских игрушечный пистолет, который был очень похож на настоящий. После этого Педерсен начал стрелять в него из табельного оружия прямо через лобовое стекло полицейской машины. На видео слышно, как его напарник пытается успокоить работника полиции, но тот продолжает перезаряжаться и стрелять. Всего Педерсен выпустил из своего пистолета 64 пули, Стэймейтс выстрелил из винтовки 12 раз.

Погоня закончилась смертью Навы. Вскрытие показало, что в него попало 9 пуль. В крови подозреваемого нашли амфетамин и метамфетамин. В комментариях под видео на YouTube один из пользователей сообщил, что Нава во время погони просил полицейских на испанском языке прекратить стрельбу.

В результате расследования офицерам не было предъявлено никаких обвинений, однако Педерсен, на тот момент находившийся на испытательном сроке, был уволен из полиции.

В конце апреля сообщалось, что в штате Оклахома полицейские открыли огонь по машине подозреваемого в ограблении и случайно ранили троих малолетних детей.

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