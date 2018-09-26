Полицейский в США спас жизнь автомобилистки и попал на видео

@FoxNews / Twitter

Работник полиции города Анна в штате Техас успел спасти женщину-водителя от автомобиля, потерявшего управление. Инцидент был заснят видеорегистратором его машины. Видео опубликовал Fox News.

Меган Херрера, одинокая мать двоих детей, потеряла управление на повороте в дождливый день и врезалась в дерево. Для регистрации аварии она вызвала полицейского. Патрульный Брэндон Блэр приехал на вызов с другой аварии. Пока он оформлял с Меган необходимые документы, еще один водитель потерял управление на том же повороте.

Блэр своевременно отреагировал и оттащил женщину в безопасное место. В результате обошлось без пострадавших.

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