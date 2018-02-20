Не умеющий плавать полицейский спас утопающего

Британский полицейский прыгнул с моста, чтобы спасти утопающего, и преуспел. На видео, снятое с нательной камеры стража порядка, обратил внимание портал BBC News.

Инцидент произошел в городе Бери в графстве Большой Манчестер. В полицию поступило несколько звонков о том, что с одного из мостов мужчина упал в реку. Прибывший на место полицейский курсант Мохаммед Надим (Mohammed Nadeem), не раздумывая, прыгнул в ледяную воду за утопающим с моста высотой два с половиной метра и подтянул его к берегу, где они и дождались спасателей и медиков. Мужчину удалось спасти, врачи называют его состояние удовлетворительным.

Позже Надим признался журналистам, что не умеет плавать. «Я не могу назвать себя хорошим пловцом, и со всем моим снаряжением держаться на воде было тяжело, но как-то я его вытащил. Это было опасно, но я должен был прыгнуть: он тонул и мешкать было нельзя», — рассказал он.

Руководство похвалило Надима и отметило, что он «идеально показывает, почему люди становятся полицейскими — чтобы защищать людей». Однокашники же дали ему кличку The Hoff — в честь прозвища актера Дэвида Хассельхоффа, игравшего в сериале «Спасатели Малибу» одну из главных ролей.

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