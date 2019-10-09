Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке. Мужчина в реанимации, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел днем в субботу, 5 октября. По информации издания, Чечиков был пьян, попытался сфотографировать белок и для этого вылез из оконного проема. Он не удержал равновесие и упал. Услышавшая шум жена нашла его возле дома и вызвала скорую. Пострадавшего доставили в реанимационное отделение с переломом черепа и другими травмами.

В пресс-службе компании информацию о пьяном падении из-за белок отрицают. В разговоре с агентством «Москва» представитель холдинга назвал все это домыслами и фантазиями. По словам собеседника издания, с Игорем Чечиковым действительно произошел несчастный случай в нерабочее время и он на больничном.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

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