Сотрудникам «Роскосмоса» ограничили выезд за границу после побега топ-менеджера

Руководители российских предприятий ракетно-космической отрасли и госкорпораций с допуском к секретной информации будут ограничены в выезде за границу. Такое распоряжение дал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Выпущен приказ по отрасли о более жестких требованиях при выезде за рубеж сотрудников госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли, в первую очередь это относится к руководящему персоналу», — сказал один из собеседников агентства, добавив, что указанные в документе требования написаны в жесткой форме, но соответствуют российскому законодательству.

Запретительные меры связаны с недавним побегом в Европу топ-менеджера госкорпорации Юрия Яскина. Предположительно, он уехал из-за страха перед внутренним аудитом, который мог выявить факты хищений и вывода бюджетных средств.

В феврале РИА Новости сообщало о возбуждении 14 уголовных дел по итогам проверок в «Роскосмосе».

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