Подмосковье вышло в лидеры по раздельному сбору мусора

Московская область лидирует среди регионов России по раздельному сбору мусора. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского агентства Magram Market Research, которые приводит газета «Коммерсантъ» в среду, 12 февраля.

В области раздельным сбором занимаются 41 процента респондентов. 44 процента опрошенных сообщили, что осведомлены о законе о раздельном сборе в общих чертах.

Согласно исследованию, хуже всего ситуация с сортировкой обстоит в Дальневосточном федеральном округе: там мусор сортируют лишь девять процентов жителей.

В ноябре прошлого года власти Московской области отметили интерес жителей к раздельному сбору мусора. Сообщалось, что 65 процентов жителей разделяют дома отходы.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял о важности раздельного сбора мусора для экологии. По его инициативе школьникам рассказывают о различных экологических программах, реализуемых в регионе, в том числе о мусорной реформе.