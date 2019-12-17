В Подмосковье рассказали об особенностях переработки отходов

Пять современных комплексов по переработке отходов (КПО) в Подмосковье начнут работать на полную мощность до конца года, рассказал заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин. Его цитирует РИАМО во вторник, 17 декабря.

«Поступающие отходы подвергаются глубокой сортировке. Значительная часть отходов, до 20 процентов, стекло, бумага, картон, металл и пластик — пойдут на вторичную переработку после тщательной подготовки», — рассказал он.

Хромушин утончил, что органическая часть перерабатывает в компост и технический грунт. Оставшаяся часть будут временно складироваться в специальные чаши, чтобы потом стать топливом для мусоросжигательных заводов, пояснил он.

В следующем году в регионе планируют открыть 12 таких комплексов.

В рамках новой системы обращения с отходами, принятой в области по инициативе губернатора Андрея Воробьева, предусмотрено введение в эксплуатацию заводов по термической переработке отходов и закрытие старых полигонов «советского образца». В рамках нового экологического стандарта во всех муниципалитетах внедряется раздельный сбор мусора, а в школах ученикам рассказывают смысл этого метода.

К концу года 28 из 39 существующих до 2013 года полигонов ТБО будут закрыты, пять их них пройдут процесс рекультивации. К 2030 в области останется лишь два полигона, которые модернизируют в комплексы по переработке отходов.