Власти Подмосковья отметили интерес жителей к раздельному сбору мусора

Более 65 процентов населения Московской области разделяют дома отходы, заявил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский. Его цитирует РИАМО в четверг, 14 ноября.

По его словам, активная позиция жителей позволяет обеспечить высокий уровень извлечения вторичного сырья высокого качества и его последующую переработку.

Он уточнил, власти планируют добиться того, чтобы половина всех твердых коммунальных отходов отправлялась на вторичную переработку. В настоящее время в регионе функционируют 10 предприятий, перерабатывающих пластик, бумагу, картон, металл, текстиль, покрышки.

Велиховский также анонсировал акции по раздельному сбору мусора, запланированные на 15 ноября. В частности, в Клину для учащихся младших классов гимназий проведут серию экоуроков. В Химках и Королеве откроются мобильные пункты сбора шин, обуви и бытовой техники.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял о важности раздельного сбора мусора для экологии. По его словам, потребление должно быть осознанным.