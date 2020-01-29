Власти Москвы выбрали технологии для системы поиска и распознавания лиц

В Москве система видеоаналитики заработала «в массовом порядке». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По его словам, система внедрена с 1 января. Важный элемент городской системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц – технология их поиска в видеопотоке. Ее департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы приобрел у компании NtechLab (12,5 процента контролирует «Ростех», 25 процентов – фонд Рубена Варданяна, остальное – у пятерых основателей и миноритария первого раунда инвестиций).

Начальная конкурсная цена на разработку составляла 200 миллионов рублей, сумму контракта стороны не назвали.

Процесс распознавания лица на видео состоит из двух частей, объясняет представитель NtechLab: поиска лица в кадре (детектирования) и непосредственно его распознавания – сверки с базами данных. Камера формирует видеопоток из огромного числа кадров, детектор в каждом ищет и фиксирует изображения лиц, передает их другому алгоритму – тот преобразует изображение в уникальный цифровой код и сравнивает его с кодами изображений из нужных баз данных. Например, если алгоритм устанавливает достаточную степень схожести двух изображений – детектированного и из базы розыска, сотрудник правоохранительных органов получает оповещение, где искать возможного правонарушителя, говорит представитель ДИТа. Детектор выделяет деперсонифицированные снимки, а личность граждан устанавливают лишь сотрудники правоохранительных органов в соответствии с законом, подчеркивает он.

NtechLab разрабатывала детектор для Москвы с нуля как отдельное техническое решение, исходный код своего основного продукта FindFace Security компания не продавала, уточнил представитель NtechLab. Компания разработала детектор, учитывая опыт запуска сложных высоконагрузочных проектов в интересах Москвы, продолжает он, продукт адаптирован для использования одновременно на сотнях тысяч камер и уже успешно работает в системе распознавания лиц. В самом процессе распознавания – сличения снимков с базами – город может использовать алгоритмы разных поставщиков.

Московская система видеоаналитики мультивендорная, заявляет представитель ДИТа: в результате конкурсов определено несколько поставщиков, их алгоритмы дополняют друг друга. Всех поставщиков он не раскрыл, но, по словам одного из участников проекта, Москва купила временные лицензии на использование алгоритмов распознавания у NtechLab, Visionlabs (входит в экосистему Сбербанка) и Tevian (принадлежит братьям Вадиму и Антону Конушиным). Сооснователь Visionlabs Александр Ханин подтвердил, что компания работает над проектом московской системы видеоаналитики, но детали не раскрыл. Представители NtechLab и Tevian отказались от комментариев.