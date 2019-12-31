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В российских городах проследят за качеством воздуха

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В 12 промышленных городах России в рамках нацпроекта «Экология» появится система мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха. Соответствующее решение приняло российское правительство, сообщает ТАСС.

Подобная система должна заработать в 2020 году в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Как отмечается, система позволит контролировать меры по снижению выбросов загрязняющих веществ и оценивать риски для здоровья человека. при этом вся информация, полученная в ходе мониторинга, будет доступна гражданам на сайте Росприроднадзора.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги» и другие.

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