Первые экологичные автобусы появились в российском городе

В Челябинске появились первые 17 экологичных низкопольных автобусов, которые работают на природном газе. Об этом сообщается на сайте Минприроды России.

Автобусы зеленого цвета выйдут на маршруты в ближайшее время, говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что данные автобусы приспособлены для маломобильных жителей.

«Проект обновления общественного транспорта в Челябинске — это вклад не только в чистый воздух города, но и прежде всего в здоровье и качество жизни горожан», — заявил руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов.

Всего до середины ноября в Челябинске появится 66 таких автобусов. Их закупка стала возможна благодаря национальному проекту «Экология» и входящему в него федеральному проекту «Чистый воздух». В общей сложности на экологичные автобусы в городе будет направлено до 4 миллионов рублей.

В рамках реализации нацпроекта «Экология» и входящего в него федерального проекта «Чистый воздух» выбросы загрязняющих веществ в воздух должны составлять менее 80 процентов от уровня 2018 года. В приоритете города с самыми серьезными проблемами: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Всего на федеральный проект выделено более 500 миллиардов рублей.

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