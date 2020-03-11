Власти Ингушетии попросили расширить нацпроект «Экология»

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов попросил министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина расширить национальный проект «Экология» для улучшения экологической ситуации в регионе. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Власти Ингушетии предложили включить в нацпроект в рамках направления «Комплексная система обращения с ТКО» создание двух комплексов по переработке твердых коммунальных отходов и трех мусоросортировочных комплексов, а также ликвидацию свалки в городе Малгобек в рамках направления «Чистая страна».

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Отмечается, что Кобылкин заверил Калиматова, что его предложения будут проработаны и исполнены структурами министерства природы России.

Ранее в марте вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что федеральная схема обращения бытовых отходов в России появится в середине 2020 года. С ее помощью будут определены лучшие места строительства мусоросортировочных станций по стране.

Нацпроект «Экология» будет реализован в стране до 2024 года. Он направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В проект также входят такие направления, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух» и «Оздоровление Волги».

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