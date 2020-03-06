В Астраханской области потратят 1,8 миллиарда рублей на водопровод

Власти Астраханской области до 2025 года направят 1,8 миллиарда рублей на модернизацию и строительство водопроводов. Об этом заявила заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Ольга Бойправ, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

«Утвержденная программа позволит обеспечить 37 тысяч человек питьевой водой. Начинаем строить с Приволжского района, там село Началово. Этот водопровод закончим к концу 2021 года», — отметила Бойправ.

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Чиновница добавила, что всего в строительстве водопроводов нуждаются 84 населенных пункта региона. С помощью проекта долю сельского населения, обеспеченного качественной водой, планируется довести с 80,2 процента до 87,9 процента к 2024 году. Деньги на него выделяются в рамках федерального проекта «Чистая вода», подраздела национального проекта «Экология», который направлен на комплексное решение экологических проблем страны. Всего на реализацию нацпроекта выделят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов.

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