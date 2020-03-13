Российский регион произведет 150 тысяч тонн сои

Сельхозпредприятия в Еврейской автономной области в 2020 году планируют произвести 150 тысяч тонн сои, более 135 тысяч тонн будет поставлено на экспорт. Об этом сообщил начальник управления сельского хозяйства регионального правительства Александр Пащенко. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Соя является основной экспортируемой сельхозпродукцией в области, поставляется преимущественно в Китай. Согласно нацпроекту, регион в прошлом году должен был экспортировать сельхозпродукции на 33 миллиона долларов.

«Учитывая, что в результате паводка погибли 39 тысяч гектаров посевов сои, валовой сбор в 2019 году составил 60,7 тысячи тонн, и, соответственно, экспорт сои в сравнении с 2018 годом значительно снизился», — объяснил Пащенко.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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