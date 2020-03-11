Российский регион отчитался о выполнении плана по экспорту

Власти Орловской области отчитались о ходе выполнения плана по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК). Установленный показатель достигнуть только на 94 процента. Это произошло из-за снижения отгрузки зерновых и разницы в методологии расчета, рассказал руководитель департамента сельского хозяйства региона Сергей Борзенков. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Основная причина невыполнения показателя объема экспорта — это снижение объема экспорта зерновых», — сказал он. Чиновник добавил, что в Орловской области нет таможенного хаба, поэтому зерно сначала вывозится в соседние регионы, а уже оттуда — за границу, однако это не считается экспортом из области. «Продукция производится предприятием в регионе, а экспорт осуществляется из другого региона. Такая ситуация затрудняет оценку реального вклада Орловской области в объем экспортируемой продукции», — констатировал Борзенков.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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