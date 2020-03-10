Названа доля малого бизнеса в несырьевом экспорте России

Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме несырьевого экспорта России по итогам прошлого года выросла до 8,5 процента в денежном выражении. Об этом сообщила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Ее слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». К 2024 году этот показатель должен достичь 10 процентов.

«Мы активно развиваем наш инструментарий именно с фокусом на потребности экспортеров сегмента МСП: финансирование поставок, предоставление внешнеторговых гарантий, страхование контрактов», — отметила она.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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