Инвестиции в российскую промышленность увеличат

По прогнозам Минпромторга, рост инвестиций в промышленность России в 2020 году составит 1-1,5 процента. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«С учетом того, что мы видим по запросам компаний на поддержку со стороны государства в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", думаю, что будет плюсом как минимум один-полтора процента по инвестициям"», — сказал глава ведомства.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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