Российские власти задумались о новых лицензиях на экспорт золота

В российском Минюсте рассматривают документ, который позволил бы выдавать золотодобывающим компаниям и аффинажным заводам генеральные, а не разовые лицензии на экспорт золота и серебра в слитках. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По словам министра, в настоящее время документ находится на экспертизе. В ведомстве полагают, что необходимость оформлять разовые лицензии на экспорт золота и серебра в слитках является одним из сдерживающих факторов при экспортных операциях.

Рост несырьевого неэнергетического экспорта предусмотрен национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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