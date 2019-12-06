Определен объем экспорта АПК из России

Минсельхоз оценивает объемы экспорта сельхозпродукции из России по итогам 2019 года в 24-25 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По планам, к 2024 году объем российского экспорта сельхозпродукции должен достичь 45 миллиардов долларов. По данным ФТС, в 2018 году экспорт продукции АПК из России вырос на 20,2 процента и составил 24,9 миллиарда долларов.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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