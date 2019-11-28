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В Новгородской области построили завод по производству хлопьев

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В Новгородской области построили завод по производству безглютеновых овсяных хлопьев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя регионального Минсельхоза.

В настоящее время предприятие работает в пуско-наладочном режиме, осуществляется подготовка к массовому производству продукции. Предприятие входит в список главных потенциальных экспортеров Новгородской области в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», который входит в нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

Завод располагается на территории Шимского района Новгородской области и будет производить безглютеновые овсяные хлопья из особого голозерного овса. Предприятие уже выпустило пробную партию хлопьев.

В общей сложности в нацпроект «Международная кооперация и экспорт» помимо «Экспорт продукции АПК» входят еще четыре федеральных проекта: «Промышленный экспорт», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

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