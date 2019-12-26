Российский регион нашел способ увеличить экспорт услуг

Распространение географии работы режима tax free на Хабаровский и Приморский край увеличит в этих регионах объем экспорта услуг. Такой прогноз сделали в департаменте туризма администрации Приморского края. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По словам вице-губернатора Приморья Константина Шестакова, введение режима tax free для туристов из азиатских стран, которые в основном и посещают Приморский край (в 2018 году в край въехало 780 тысяч туристов), является одним из важных. «Безусловно, такой механизм поддержит наших приморских предпринимателей», — указал он.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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