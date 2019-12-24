Матвиенко рассказала о ходе исполнения нацпроектов

Нацпроекты сталкиваются с рядом организационных сложностей, но в целом реализуются уверенно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Может быть, слегка задержались [с реализацией нацпроектов] на старте, мягко говоря, по-спортивному, но уже процесс пошел, пошел уверенно, есть понимание, что и как делать. Теперь уже параметры финансирования национальных проектов для субъектов Федерации будут доведены до конца этого года, они с января смогут начать проводить конкурсы, эффективное освоение выделенных средств», — сказала Матвиенко, добавив, что организационный период уже пройден.

Среди трудностей реализации спикер верхней палаты отметила, что правительство не выдерживает уровень предельного финансирования программы. По ее словам, было заявлено, что 97 процентов по национальным проектам будет финансировать федеральный бюджет, и только три процента — софинансирование от субъекта. Однако на практике оказалось, что в ряде регионов софинансирование доходит до 30-40 процентов.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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