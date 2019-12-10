Нацпроекты «Демография» и «Безопасные дороги» стали самыми упоминаемым в СМИ

Нацпроекты «Безопасные и качественные дороги» и «Демография» стали самыми упоминаемыми в СМИ в ноябре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Медиалогии».

Количество сообщений по каждому из этих нацпроектов оказалось больше 24,5 тысячи. Между тем число упоминаний нацпроектов «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура» и «Экология» оказалось на уровне 12-18 тысяч.

Нацпроект «Цифровая экономика» упоминался в СМИ менее 10 тысяч раз, «Международная кооперация и экспорт» — шесть тысяч раз, «Производительность труда и поддержка занятости» — 5,4 тысячи раз, «Комплексный план модернизации инфраструктуры» — 2,8 тысячи раз. Наименее упоминаемым нацпроектом оказалась «Наука» — всего 2,7 тысячи раз.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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