Медведев поручил разобраться с дорожающими во время строительства соцобъектами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разобраться, почему в процессе строительства происходит удорожание соцобъектов в ряде регионов. Об этом он заявил на совещании о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий, передает ТАСС.

Он назвал подобные случаи «распространенной историей», требующей дополнительных, порой непосильных средств из местных бюджетов. При этом глава кабмина не исключил, что в ряде случаев удорожание может быть оправданно, однако все возникающие ситуации требуют комплексного изучения.

«Для экономии региональных средств предлагается проводить государственные закупки в рамках национальных проектов централизованно, мы такую возможность на следующий год предусмотрим и для развития сельских территорий, и проанализируем, что можно сделать, чтобы закупочные процедуры на региональном и муниципальном уровнях были более эффективны», — отметил Медведев.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в нацпроект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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