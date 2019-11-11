При строительстве Восточного украли каждый десятый рубль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство космодрома Восточный. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает «Интерфакс».

«Всего в общем объеме на строительство Восточного был выделен 91 миллиард рублей. Из них освоено 66 миллиардов рублей», — отметил Песков. По его словам, из украденных денег государству удалось вернуть лишь 3,5 миллиарда рублей. При этом Песков подчеркнул, что претензии президента России Владимира Путина по космодрому Восточный относятся к предыдущему периоду работы этого комплекса, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день строительство 14 из 19 объектов завершено. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что на первом этапе было возбуждено 128 уголовных дел, впоследствии они были объединены в 32 дела. Кроме того, пять уголовных дел находятся в разработке у Следственного комитета.

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Ранее 11 ноября президент России Владимир Путин заявил, что злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день. «Воруют сотнями миллионов!» — возмутился он. По словам главы государства, хищения продолжаются и после открытия десятков уголовных дел.

Строительство космодрома на Дальнем Востоке началось в 2012 году. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. Кроме того, стройка сопровождалась скандалами, связанными с выявлением хищений. В январе 2015 года объем хищений оценивался в 13 миллиардов рублей.

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