Путин устроил разнос из-за воровства на космодроме Восточный

Злоупотребления при строительстве космодрома Восточный не удалось пресечь по сей день, на данный момент похищены уже сотни миллионов рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно! Деньги большие выделяются, проект носит национальный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов!» — сказал он.

Материалы по теме Космический фундамент Кто создает главный элемент космодрома Восточный

По словам главы государства, хищения продолжаются и после десятков заведенных уголовных дел. Путин подчеркнул, что проект носит общенациональный характер.

Строительство Восточного на Дальнем Востоке началось в 2012 году, стоимость проекта оценивается 92 миллиарда рублей. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. Кроме того, стройка сопровождалась скандалами, связанными с выявлением хищений. В январе 2015 года объем хищений оценивался в 13 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!