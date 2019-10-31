Путин заявил о необходимости экстренных мер для увеличения числа мест в школах

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость экстренных мер в вопросе улучшения ситуации с местами в школах. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Калининградской области, передает ТАСС.

По словам президента, в связи с ростом рождаемости в предыдущее десятилетие детей школьного возраста в России оказалось на 2,5 миллиона больше, чем ранее. Вместе с тем Путин отметил, что вскоре число школьников может сократиться.

«Нужно обязательно прогнозировать дальнейшее развитие этой синусоиды и решать вопрос так, чтобы использовать имеющиеся разные учреждения для того, чтобы там осуществлять работу со школьниками, ну и, конечно, строить новые», — добавил российский лидер, подчеркнув, что при строительстве новых школ необходимо учитывать то, как они могут быть использованы через 10-15 лет при сокращении количества школьников.

В сентябре стало известно, что в 2019 году первоклассниками стали почти два миллиона российских детей. Об этом сообщала директор департамента государственной политики в сфере образования министерства просвещения Жанна Садовникова. По ее словам, в стране более 89 тысяч образовательных учреждений.

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