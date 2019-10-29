Российский губернатор посмотрел стендап и захотел отменить школьникам домашку

В Белгородской области могут отменить домашние задания в школах, поскольку они травмируют как детей, так и учителей. Об этом губернатор региона Евгений Савченко написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Подписчик прислал мне запись стендапа Алексея Щербакова "О начале школьной жизни сына" — видео веселое, своеобразное, но справедливое. Домашние задания — это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От нее будем уходить. Все ДЗ нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня», — заявил Савченко, отметив, что уже поручил региональному департаменту образования изучить этот вопрос и «внести кардинальные изменения в систему».

Ранее ученики четвертого класса школы №2 в Поронайске Сахалинской области избили одноклассницу после уроков за то, что она напомнила учительнице о домашнем задании. Мать пострадавшей рассказала агентству, что после уроков девочка вышла из школы, одноклассники напали на нее, держали ее за руки, валяли по земле, били по голове и в живот, разбросали ее учебники и личные вещи. В расправе участвовали семь-восемь учеников.

В сентябре жительница Алтайского края сломала сыну руку за ошибки в домашнем задании. Она также избивала ребенка за то, что тот не делал школьные задания, табуретом и поленом. Женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 117 УК («Истязание») и части 2 статьи 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

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