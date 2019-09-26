Россиянка сломала сыну руку за ошибки в домашнем задании

Следователи завершили расследование дела против 36-летней жительницы Алтайского края, которая избивала своего семилетнего сына и сломала ему руку. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, с августа 2018-го по январь 2019 года женщина систематически била ребенка по малозначительным поводам и всячески издевалась над ним. Она избивала мальчика за невыполнение школьных заданий, в том числе поленом и табуретом. В феврале ребенка доставили из школы в больницу с переломом руки. Выяснилось, что травму ему нанесла мать из-за ошибок в домашней работе.

Женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 117 УК («Истязание») и части 2 статьи 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Своей вины она не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись статьей 51 Конституции. Дело передано в суд, ребенка изъяли из семьи передали его родной тете. Преступнице грозит до семи лет тюрьмы.

В июле другая жительница Алтайского края была приговорена к трем годам и трем месяцам условно за моральное и физическое насилие над двумя из семи приемными детьми. Она избивала десятилетнего мальчика и девятилетнюю девочку, в том числе табуретом, и сломала приемному сыну ногу, когда тот делал уроки.

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