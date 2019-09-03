В российском детсаду 2,5 часа не вызывали скорую ребенку со сломанной ногой

В детском саду Нижнего Тагила пятилетний ребенок сломал ногу на занятии по физкультуре. Ему пришлось ждать 2,5 часа, пока сотрудники учреждения не вызвали скорую. Об этом сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

По информации издания, инцидент произошел утром 25 февраля в детском саду № 90 «Детство». На физкультуре ребенок при выполнении «прыжка на месте на двух ногах» неудачно упал на левый бок и получил закрытый винтообразный перелом большеберцовой кости левой голени со смещением. Его осмотрел медработник детсада. После этого мальчику обеспечили постельный режим, но скорую вызывать не стали. Медики приехали спустя более чем 2,5 часа.

По факту инцидента была проведена проверка. В Дзержинский районный суд города был направлен иск. Отмечается, что прокурор требовал выплаты моральной компенсации как за поздний вызов скорой, так и за травмирование ребенка на физкультуре. В итоге матери ребенка присудили выплату в размере 100 тысяч рублей.

Ранее в Кемеровской области суд приостановил работу детского сада № 9 «Аленка» из-за повышенного содержания радиоактивного вещества радона. Частицы радона могут вызвать микроожоги в легких, спровоцировать рак, привести к мутации клеток и негативно повлиять на иммунную, кроветворную и половую функции человека.

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