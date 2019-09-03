В российском детском саду нашли радиацию

В Кемеровской области суд приостановил работу детского сада № 9 «Аленка» из-за повышенного содержания радиоактивного вещества радона. Об этом сообщается на сайте Мариинского городского суда.

В игровых комнатах, медицинском и методическом кабинете, а также в кабинете заведующей детсадом уровень содержания радона достигал от 218,14 до 262,34 беккереля на квадратный метр при норме в 200 беккерелей. Кроме того, в холле одного из зданий было зафиксировано 392,6 беккереля на квадратный метр, а в спальне старшей группы — 851,76 беккереля. Причины повышенной радиации в детском саду не указаны.

Частицы радона могут вызвать микроожоги в легких, говорится в сообщении. Кроме того, они могут спровоцировать рак, привести к мутации клеток и негативно повлиять на иммунную, кроветворную и половую функции человека.

Представительница детсада пообещала, что нарушения будут устранены. Работу учреждения приостановили на 30 суток с 28 августа в связи с нарушением норм Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и норм радиационной безопасности. За это предусмотрена административная ответственность по статье 6.4 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений»).

8 августа после взрыва на военном полигоне в Северодвинске был зафиксирован рост уровня радиации в районе города в 4-16 раз. Вскоре он снизился до нормальных значений, а скачок, по данным экспертов, жителям не угрожал. Для каких целей проводились разработки, не сообщалось.

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