В церкви у российского детсада отпели покойника на глазах у детей

Жители поселка Вороновка в Кургане протестуют против строительства храма в 10 метрах от детского сада. Сейчас на этом месте стоит небольшая временная постройка с куполом, где уже успели провести отпевание покойника на глазах у детей. Об этом сообщается в группе «ЧП Курган» во «ВКонтакте».

Автор публикации указала, что в марте она с ребенком возвращалась из детсада, и они стали свидетелями обряда отпевания. «Мы наблюдали ужасную картину. Данные люди подвезли к своему вагончику на прицепах гробы, все это видели дети, гулявшие на площадках», — написала женщина, отметив, что после этого родители и работники детсада подали заявление в местный департамент соцзащиты.

В посте также сказано, что прихожане все время ходят через закрытую территорию детского учреждения, чтобы сократить путь к церкви, и даже сломали забор.

Женщина добавила, что против строительства выступали многие местные жители и родители воспитанников детсада. Они говорили, что колокольный звон будет будить детей, а соседние территории затопит после ливней, потому что для храма собираются поднять уровень земли на 1,5 метра. В итоге власти проигнорировали мнение граждан.

Журналист издания Znak.com съездил на место, чтобы проверить информацию из публикации. Опрошенные им местные жители подтвердили, что недовольны строительством храма, поскольку считают, что место выбрано неудачно.

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