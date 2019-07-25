Российская воспитательница побила детей тряпкой, попала на видео и пожалела

Типичный Краснодар / ВКонтакте

Сотрудница детского сада №176 в Краснодаре била детей тряпкой по лицу и голове во время прогулки. Видео произошедшего опубликовано в группе «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте».

В описании к записи сказано, что в кадр попали средняя группа, воспитательница и инструктор по физкультуре, которая никак не реагировала на происходящее.

После публикации ролика следователи начали проверку. Будут установлены личности пострадавших детей и оценены действия взрослых. В пресс-службе городского департамента образования «Кубанским новостям» сообщили, что женщина уже уволена, заведующей детсада объявлено дисциплинарное взыскание.

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