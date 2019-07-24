Детсадовцев решили оставить без смартфонов и украшений в российском городе

Воспитатели Красноярска попросили не давать детям в детские сады мобильные телефоны и дорогие игрушки, а также бижутерию и ювелирные украшения. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Как отметили педагоги, многие воспитанники приносят из дома личные вещи. Однако раньше они приносили недорогие игрушки, куклы или машинки, но теперь это телефоны и дорогие игрушки стоимостью более 10 тысяч рублей. Воспитатели добавили, что иногда родители пытались возложить на них ответственность за сломанные или потерянные вещи, хотя они ее не несут.

Говоря про бижутерию и украшения, воспитатели пояснили, что их потеря или поломка — не главная проблема. «В детских садах были случаи, когда ребятишки по неосторожности глотали кулоны, цепочки и серьги», — говорится в сообщении.

При этом строгого запрета на телефоны и украшения нет, однако родителей просят прислушаться. Воспитатели также попросили не давать в сад вещи, утрата которых может сильно расстроить детей, вне зависимости от их стоимости.

Ранее в российских школах предложили заменить обычные телефоны на специальные «шкулфоны», чтобы избежать полного запрета мобильных в образовательных учреждениях. Предполагается, что в память устройства внесут контакты родителей, учителей и одноклассников, учебный справочник по общим вопросам и калькулятор, а также приложения «Московская электронная школа» и «Российская электронная школа».

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