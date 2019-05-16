Россиянин по ошибке забрал из детсада чужую дочь

Житель республики Коми забрал из детского сада чужую дочь. Он осознал свою ошибку только дома, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

8 мая мужчина приехал в детсад «Сказка» в Усть-Вымском районе, когда старшая группа детей была на прогулке. Он принял 6-летнюю воспитанницу за свою дочь, посадил ее в машину и увез домой. Там он понял, что это не его ребенок.

Тем временем заведующая детского сада обратилась в полицию. Однако искать мужчину не пришлось — отец привез девочку назад и отдал воспитателям. В МВД рассказали, что россиянин в момент инцидента был трезв, и отметили, что претензий со стороны правоохранительных органов к нему нет.

В среду, 15 мая, в сети появилось видео драки детсадовцев. Камера запечатлела, как воспитанники красноярского детсада втроем валят на землю и бьют своего сверстника. Роликом заинтересовались следователи.

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