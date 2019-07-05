Ясли оказались дефицитом в России

В большинстве российских регионов не хватает яслей, в Ингушетии, Крыму и Дагестане эта проблема стоит наиболее остро, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства о политике в сфере образования.

Согласно данным из документа, в 2018 году меньше половины детей до трех лет могут попасть в дошкольное учреждение в трех упомянутых субъектах. Так, в Ингушетии мест нет для 67,15 процента малышей, в Крыму — для 56,85 процента, а Дагестане — 55,21.

В 55 регионах дефицит мест менее выражен и составляет от 7 до 50 процентов, в еще 19 субъектах в ясли не могут устроить от 1 до 7 процентов детей. Только в восьми регионах нет проблемы переполненных детских учреждений. О каких именно субъектах идет речь, не уточняется. В целом по стране в прошлом году показатели доступности дошкольного образования для детей до трех лет составили 83,6 процента. Годом ранее этот показатель составлял 79,8 процента.

В отношении детских садов ситуация лучше, отмечает издание. Дошкольники в возрасте до семи лет обеспечены местами в них на 99 процентов.

В феврале президент Владимир Путин поручил решить проблему с яслями до 2021 года. На это будет выделено более 100 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!