Россиян обеспечат яслями

Российское правительство продолжит работу над тем, чтобы полностью решить проблему доступности дошкольного образования в стране. Об этом в четверг, 27 июня, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет уже приблизилась к 100 процентам. Глава правительства признал, что в случае с детьми младше трех лет данный показатель пока ниже.

«Мы продолжим принимать меры, будем работать в том числе и в рамках национальных проектов», — пообещал Медведев.

В частности, премьер отметил важность предоставления родителям возможности легко и удобно записать ребенка в детский сад и получить всю необходимую информацию.

Данная инициатива будет осуществлена в рамках программы «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трех лет» нацпроекта «Демография», на реализацию которой выделят 164,3 миллиарда рублей. В частности, она предусматривает создание 255 тысяч новых мест в детских садах для детей до трех лет до конца 2021 года.

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