Российских школьников начнут обучать патриотизму по-новому

Для российских учащихся школ будет составлен специальный список рекомендуемых к изучению произведений. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры, передает в четверг, 27 июня, ТАСС.

В частности, программа «Культурные нормативы школьников» будет включать семь направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. В каждый из них войдут как мировые, так и отечественные произведения.

Как подчеркнули в ведомстве, их отбор производился по культурной и исторической значимости, а также по отражению в них гражданско-патриотических, общечеловеческих, общенациональных и этических ценностей.

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Применять программу начнут с 1 сентября текущего года в восьми пилотных регионах: в Республиках Татарстан и Коми, а также в Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях и Ставропольском крае. На данный момент списки направлены на экспертизу в Литературный институт, российское отделение Международного совета музеев и в творческие союзы.

Инициатива будет осуществлена в рамках программы «Современная школа» нацпроекта «Образование», на которую выделено 295,1 миллиарда рублей. Согласно плану, до 2024 года в школах страны предполагается внедрить новые методы и программы обучения. Также в общеобразовательных учреждениях будет организовано около 230 тысяч новых мест, откроются 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Кроме того, планируется ликвидировать многие старые форматы — например, третью смену. К учебному процессу будут привлечены родители учеников и общественные объединения.

24 июня сообщалось, что самая большая школа в городе Учалы в Башкирии ликвидирует вторую смену. По словам сотрудницы отдела образования Учалинского района Риммы Зариповой, проблема второй смены стоит в городе особенно остро. Она ответила, что в последние несколько лет удалось создать дополнительные места. Но даже после этого 1781 учащийся из 9361 продолжили получать образование во вторую смену.

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