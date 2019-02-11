В России вновь вспомнят об институте наставничества

Второй всероссийский форум «Наставник» состоится в Москве во второй половине апреля, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Ее слова приводит ТАСС в понедельник, 11 февраля.

«Мы продолжаем тиражировать практики наставничества. (...) У нас уже подготовлен по итогам прошлого форума "Атлас лучших практик наставничества", мы поддерживаем региональные и федеральные школы наставничества», — рассказала она.

По ее слова, весь принцип работы АСИ построен на наставничестве. Новые руководители проектов тесно работают с наставниками, а после уже сами делятся опытом, пояснила Чупшева.

Форум «Наставник» впервые прошел 13-15 февраля 2018 года на ВДНХ. Он объединил несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти.

В рамках форума прошел конкурс «Лучшие практики наставничества», победителей которого первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сравнил с алмазами.

Ранее Сергей Кириенко заявил о необходимости возродить школу наставничества в современной России. По его мнению, компьютеры не могут передать ценности.

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