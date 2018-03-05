Путин решил выделить наставников специальным знаком

Президент России Владимир Путин своим указом учредил знак отличия «За наставничество». Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 5 марта, утверждает положение о знаке, его описание и рисунок.

Новый знак вручается лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, врачам, работникам культуры и деятелям искусства «за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет», говорится в документе.

Отмечается, что новый знак должен носиться на правой стороне груди, а его миниатюрная копия — на уровне петлицы левого лацкана гражданского костюма.

С предложением учредить такой знак к главе государства в середине февраля обратился командир учебного летного отряда «Аэрофлота» Николай Изосимов, пишет ТАСС. Он вместе с другими участниками форума «Наставник» в тот день встречался с Путиным в Ново-Огареве. Российский лидер положительно оценил инициативу.

Первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества «Наставник — 2018», прошел в Москве с 13 по 15 февраля. В нем приняли участие представители HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудники некоммерческих организаций и образовательных учреждений.