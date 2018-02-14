Лучших наставников России сравнили с алмазами

Победителей конкурса «Лучшие практики наставничества» наградили в рамках всероссийского форума «Наставник», который проходит в Москве на ВДНХ, передает ТАСС в среду, 14 февраля.

«Знаете, в эти два дня здесь, в павильоне ВДНХ, возникла совершенно особая атмосфера добра, теплоты и взаимопомощи, потому что здесь собрались очень неравнодушные люди», — сказал на награждении первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Отдельно Кириенко упомянул выбранный организаторами символ конкурса — алмаз. «Вот это правильный символ, потому что, как говорил не раз наш президент Владимир Владимирович Путин, каждый человек талантлив, а задача государства и общества — как можно раньше помочь ему найти свой талант и развить. Это действительно похоже на то, что происходит, когда из алмаза появляется бриллиант», — отметил он.

Наставников выбирали по категориям, к примеру, лучшим на производстве был признан сотрудник предприятия «Северсталь» Геннадий Силантьев из Вологодской области, в номинации «Дети учат детей» конкурентов обошел Кирилл Трушов из театра «Пиано» в Нижегородской области.

Накануне Сергей Кириенко призвал возродить школу наставничества в современной России. По его словам, компьютерные программы и технологии не способны передавать мировоззренческие ориентации, ценности «передаются от человека к человеку».

Первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества «Наставник — 2018», проходит с 13 по 15 февраля. В нем принимают участие представители HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудники некоммерческих организаций и образовательных учреждений.