На форуме учителей обсудили связь между образованием и инвестпотенциалом региона

Качество общего образования лежит в основе формирования кадрового потенциала и регионов, и муниципалитетов. Об этом заявил президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников, выступая на прошедшем в Выборге совместном заседании рабочих групп «Образование» и «Рынок труда и подготовка кадров» Государственного совета РФ в рамках Всероссийского форума молодых учителей «Педагог: профессия, призвание, искусство».

В форуме принимают участие более 500 учителей из России, Казахстана и Белоруссии, а также представители органов государственной власти.

На заседании рабочих групп Госсовета РФ участники обсудили вопросы выполнения указа президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Рассказывая о кадровых потребностях и способах достижения целей, поставленных президентом страны при разработке нацпроекта «Образование», Михаил Кожевников напомнил, что школы, в основном, финансируются и из регионального, и из муниципального бюджетов. Качество образования, по его словам, является одним из существенных факторов, определяющих инвестиционную привлекательность регионов, а значит — наполнение бюджетов, рост благосостояния жителей. Государственно-частное партнерство может быть катализатором этих процессов, отметил выступавший.

«На уровне муниципалитета должна быть создана сбалансированная система предпрофессиональной подготовки в старшей и даже в основной школе, когда акцент делается на профилях, важных для местной экономики. И в обеспечении условий для эффективной работы этих профилей должны участвовать заинтересованные предприятия. Союз муниципальной власти и бизнеса в поддержке образования — залог успеха», — объяснил он.

В качестве примера он привел сотрудничество Первоуральского новотрубного завода и школ города Первоуральска Свердловской области. Там при поддержке городского округа Первоуральский новотрубный завод создает в школах классы технологии, где ученики 7,8 и 9 классов могут получить навыки работы на современном технологическом оборудовании. Эта программа сотрудничества разработана на пять лет и предусматривает дальнейшее профессиональное образование и трудоустройство выпускников.

Группа компаний «Просвещение» сотрудничает и с регионами, и с муниципалитетами, и напрямую со школами. «Поставляя в школы продукты и сервисы, разрабатывая их под конкретный заказ, мы делаем все возможное, чтобы уже в основной школе образовательный процесс соотносился с потребностями экономики регионов и муниципалитетов. Чтобы дети имели представление о профессиях, востребованных в местном сообществе, приобретали те знания и навыки, которые особенно востребованы на их малой родине», — заявил Михаил Кожевников.

Указ РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» ставит цель РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и решения задачи внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников.