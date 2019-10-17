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Российские четвероклассники избили сверстницу за напоминание о домашнем задании

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Школа №2

Ученики четвертого класса школы №2 в Поронайске Сахалинской области избили одноклассницу после уроков за то, что она напомнила учительнице о домашнем задании. Об этом сообщает Sakhalin.info.

Мать пострадавшей рассказала агентству, что после уроков девочка вышла на крыльцо и одноклассники напали на нее. Девочке держали руки, ее валяли по земле, били по голове и в живот, а также раскидали учебники и личные вещи. Отмечается, что на девочку напали около 7-8 человек. Мальчика, который попытался заступиться за нее, другие не послушали, утверждает женщина. Она добавила, что некоторые дети помогли ее дочери собрать вещи и вызвали такси. После происшествия у ребенка болела и кружилась голова. Сейчас школьница находится в больнице, добавляет агентство.

После случившегося в школе прошло родительское собрание. Мать девочки рассказала, что другие родители не оправдывали своих детей и пытались разобраться, кто стал инициатором избиения. Руководство учебного учреждения отказалось комментировать происшествие. Полиция и прокуратура начали проверку.

Ранее в октябре сообщалось, что школьницы подожгли платье пятилетней девочки из Новокузнецка из-за ее обещания рассказать их старшей сестре о том, что они курят. Подростки сначала оставили ей ожог от сигареты на груди, а затем подожгли ее платье. Девочка получила около 75 процентов ожогов тела.

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