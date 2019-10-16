Стал известен мотив поджегших пятилетнюю девочку российских школьниц

Школьницы подожгли платье пятилетней девочки из Новокузнецка из-за ее обещания рассказать их старшей сестре о том, что они курят. Об этом сообщила мать пострадавшего ребенка Людмила Лепке, передает РИА Новости.

Подростки сначала оставили ей ожог от сигареты на груди, а затем подожгли ее платье, рассказала Лепке. По ее словам, одна из девочек удерживала ребенка, вторая поджигала. Нападавшим 10 и 13 лет.

Мать также рассказала, что сейчас дочь может говорить только губами, потому что у нее в шее стоит трубка. Она добавила, что ребенка ждет длительное лечение и реабилитация, так как ее состояние критическое — полтора года или год в больнице, еще полгода реабилитации.

В Следственном комитете России (СКР) по Кемеровской области уточнили, что уголовное дело по данному факту находится в производстве. Дело возбуждено по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

В начале августа пятилетняя девочка попала в больницу после того, как на ней загорелось платье. Ее подруги сбежали, оставив ребенка одного. Девочка смогла добежать до дома, где старшие родственники потушили огонь. Тогда в СКР сообщали, что одежда загорелась, когда пострадавшая кружилась, взявшись за руки с одной из подруг. Вторая в это время играла зажигалкой рядом с ними. Девочка получила около 75 процентов ожогов всего тела.

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