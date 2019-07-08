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Российские школьники поиграли в каскадеров и подожгли товарища

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В Москве подростки подожгли друг друга, играя в каскадеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, инцидент произошел в Косино-Ухтомском районе на востоке столицы. Три подростка в возрасте 12-13 лет играли в каскадеров. В процессе игры они обливали друг друга горючей жидкостью и поджигали. По словам источника, один из них получил ожоги.

Насколько серьезны травмы пострадавшего, не уточняется.

Ранее в июне в районе поселка Прибрежный в Челябинской области 12-летняя школьница при помощи кофты потушила природный пожар, консультируясь с матерью по телефону. Взрослых рядом не было, несколько подростков самостоятельно пытались вызвать пожарных, но им это не удалось. На тушение ушло примерно три-четыре часа.

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